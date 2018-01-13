"Чикаго" одержал победу над "Виннипегом"

"Чикаго" обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Победная шайба на счету форвард Яна Рутты. В составе "Джетс" 15 минут 58 секунд отыграл защитник Дмитрий Куликов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Виннипег" - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Кемпф - 1 (Мерфи, Дебринкэт), 24:51 - 1:0. Рутта - 5 (Дюклер, Кемпф), 36:25 - 2:0. Лайне - 20, 56:19 - 2:1.

Вратари: Гласс - Хеллебайк (58:19).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 27 (6+12+9) - 32 (7+11+14).

Наши: - - Куликов (15:58/1/-1).

Чикаго. United Center.