"Чикаго" одержал победу над "Эдмонтоном"

"Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Эдмонтон" - 4:1. Нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов участия в игре не принимал из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Эдмонтон" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шмолц - 10 (Хартман, Рутта), 8:03 - 1:0. Дебринкэт - 14 (Кемпф), 9:29 - 2:0. Нерс - 3 (Каммаллери, Кассиан), 24:12 - 2:1. Саад - 13 (Тэйвз, Хиностроза), 39:50 - 3:1. Истерли - 3, 49:52 - 4:1.

Вратари: Форсберг - Тэлбот.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 29 (15+7+7) - 33 (11+11+11).



7 января. Чикаго. United Center.