"Чикаго" обыграл "Рейнджерс", дважды забив в пустые ворота, Бучневич отдал передачу

"Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Рейнджерс" со счетом 5:2. Победным оказался гол Патрика Шарпа. Отметим, что на последней минуте встречи гости дважды забили в пустые ворота – отличились Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн.

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич провел на льду более 18 минут и отдал одну результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Чикаго" – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Хиностроза – 2 (Тэйвз, Истерли), 16:09 – 0:1. Холден – 3 (Кэри, Нивс), 18:09 – 1:1. Шмолц – 8 (Кейн, Хартман), 28:56 – 1:2. Зибанежад – 12 (бол., БУЧНЕВИЧ, Цуккарелло), 31:32 – 2:2. Шарп – 4 (Кемпф, Дебринкэт), 42:24 – 2:3. Тэйвз – 11 (п.в., Саад, Уинглс), 59:06 – 2:4. Кейн – 17 (п.в., Хартман, Шмолц ), 59:55 – 2:5.

Вратари: Лундквист (58:19 – 59:06, 59:15 – 59:55) – Гласс.

Штраф: 2 – 12.

Броски: 25 (6+8+11) – 35 (14+12+9).

Наши: Бучневич (18:22/2/0) – -.

4 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.