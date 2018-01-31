"Чикаго" обыграл "Нэшвилл"

"Нэшвилл" дома уступил "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 1:2. Алексей Емелин провел на площадке 12 минут 56 секунд, а Артем Анисимов – ​14 минут.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Чикаго" – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Кемпф – 2 (Хиностроза, Юрчо), 3:03 – 0:1. Террис – 9 (Хартнелл, Смит), 22:12 – 1:1. Хиностроза – 5 (Шмолц , Кейн), 34:33 – 1:2.

Вратари: Сарос (58:20 – 59:45) – Форсберг.

Штраф: 9 – 7.

Броски: 43 (8+13+22) – 31 (9+13+9).

Наши: Емелин (12:56/0/0) – Анисимов (14:00/1/-1).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.