"Чикаго" обыграл "Миннесоту" благодаря хет-трику Кейна

"Чикаго" на своем льду выиграл у "Миннесоты" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Уайлд" проиграл пятую встречу кряду.

Российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Миннесота" - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Кейн - 18 (Густафссон, Стром), 4:02 - 1:0. Паризе - 16 (Стаал), 15:00 - 1:1. Саад - 10 (Тэйвз, Кахун), 20:23 - 2:1. Кейн - 19 (бол., Густафссон, Тэйвз), 23:53 - 3:1. Саад - 11 (бол., Дебринкэт), 52:17 - 4:1. Стаал - 13 (Сутер, Гранлунд), 59:09 - 4:2. Кейн - 20 (п.в., Стром), 59:33 - 5:2.

Вратари: Делиа - Дубник (Стэлок, 23:53, 56:18 - 59:09, 59:15 - 59:33).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 20 (4+11+5) - 48 (15+16+17).

Наши: Анисимов (18.47/1/+1) - -.

28 декабря. Чикаго. United Center.