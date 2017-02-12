"Чикаго" обыграл "Эдмонтон", Анисимов забросил шайбу

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Чикаго" в гостях обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:1. Заброшенной шайбой отметился нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов. По три очка набрали форварды гостей Патрик Кейн (1+2) и Рихард Паник (2+1). Для "Чикаго" эта победа стала пятой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Чикаго" – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Марун – 19 (Макдэвид), 4:01 – 1:0. Паник – 13 (Шмолц , Сибрук), 5:49 – 1:1. Кейн – 19 (бол., Паник, Тэйвз), 9:54 – 1:2. Ван Римсдайк – 3, 28:37 – 1:3. Паник – 14 (бол., Тэйвз, Кейн), 38:26 – 1:4. АНИСИМОВ – 20 (Кейн, Кэмпбелл), 55:49 – 1:5.

Вратари: Тэлбот (Броссуа, 40:00) – Дарлинг.

Штраф: 29 – 27.

Броски: 31 (12+6+13) – 25 (8+12+5).

Наши: Слепышев (13:47/1/-1)– Анисимов (17:14/2/1), Панарин (18:18/0/0).

12 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.