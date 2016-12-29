"Чикаго" объявил о продлении контракта с Панариным

"Чикаго" договорился с нападающим Артемием Панариным о продлении контракта на два года, сообщает официальный сайт "Блэкхокс". Новое соглашение 25-летнего россиянина с клубом рассчитано до конца сезона-2018/19.

Панарин выступает за "Чикаго" с 2015 года, в прошлом сезоне российский хоккеист выиграл "Колдер Трофи" – приз лучшему новичку сезона в НХЛ. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата лиги Панарин провел 37 матчей и набрал 37 (15+22) очка и занимает пятое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Хлебушка и зрелищ. Панарин продлил контракт с "Чикаго"