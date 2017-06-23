"Чикаго" обменял Яльмарссона в "Аризону" на Мерфи и Дофина

"Чикаго" на своем официальном сайте объявил об обмене с "Аризоной". В "Койотс" отправился защитник Никлас Яльмарссон, в обратном направлении последовали игрока обороны Коннор Мерфи и Лоран Дофин.

В минувшем сезоне 30-летний Яльмарссон провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 18 (5+13) очков. Всего за "Чикаго", за который он играл с 2007 года, швед сыграл в 624 встречах и набрал 143 (23+120) очка. На счету 24-летнего Мерфи 258 матчей в лиге и 49 (13+36) очков, 22-летний Дофин провел всего 32 матча и отметился 4 (3+1) очками.