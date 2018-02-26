"Чикаго" обменял Хартмана в "Нэшвилл"

"Чикаго" обменял нападающего Райана Хартмана в "Нэшвилл", информирует клубная пресс-служба. Взамен "Блэкхокс" получили право выбора в первом и четвертом раундах драфта-2018, а также нападающего Виктора Эйдселла.



23-летний Хартман в текущем сезоне провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (8+17) очков.