21:17 26 февраля | Хоккей — НХЛ

"Чикаго" обменял Хартмана в "Нэшвилл"

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"Чикаго" обменял нападающего Райана Хартмана в "Нэшвилл", информирует клубная пресс-служба. Взамен "Блэкхокс" получили право выбора в первом и четвертом раундах драфта-2018, а также нападающего Виктора Эйдселла.

23-летний Хартман в текущем сезоне провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (8+17) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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bezik

Хартман выбрался 30 в первом раунде. Нэшвилл тоже отдаёт поздний пик. Дешёвый контракт, приличный игрок, почему нет?

23:13 26 февраля

Долго наблюдал за идиотами на эт

Не понял, за что тут фёст-раунд. Там вон за Э.Кейна сан-жозе отдал фёст-раунд, так он игрок совсем иного уровня.

22:55 26 февраля

raver87

Странно, что нет комментариев, очень мощный обмен. Возможно, круче чем Штясны. Вообще дедлайн интересный в этом году. И еще не конец.

22:37 26 февраля

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