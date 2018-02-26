"Чикаго" обменял Хартмана в "Нэшвилл"

"Чикаго" обменял нападающего Райана Хартмана в "Нэшвилл", информирует клубная пресс-служба. Взамен "Блэкхокс" получили право выбора в первом и четвертом раундах драфта-2018, а также нападающего Виктора Эйдселла.
23-летний Хартман в текущем сезоне провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (8+17) очков.
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bezik
Хартман выбрался 30 в первом раунде. Нэшвилл тоже отдаёт поздний пик. Дешёвый контракт, приличный игрок, почему нет?
23:13 26 февраля
Долго наблюдал за идиотами на эт
Не понял, за что тут фёст-раунд. Там вон за Э.Кейна сан-жозе отдал фёст-раунд, так он игрок совсем иного уровня.
22:55 26 февраля
raver87
Странно, что нет комментариев, очень мощный обмен. Возможно, круче чем Штясны. Вообще дедлайн интересный в этом году. И еще не конец.
22:37 26 февраля