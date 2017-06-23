"Чикаго" обменяет Панарина в "Коламбус"

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, "Чикаго" рассматривает вариант с обменом нападающего Артемия Панарина в "Коламбус". В обратную сторону может вернуться форвард Брэндон Саад, который играл за "Блэкхокс" с 2011 по 2015 год.

Позднее эту информацию подтвердил авторитетнейший инсайдер Боб Маккензи. Следом за ним агент Панарина Дэн Миллстейн написал в своем Твиттере: "Нас обменяли".

В сделке могут быть также задействованы драфт-пики или молодые игроки клубов. 25-летний Панарин провел в "Чикаго" два сезона, за которые набрал 151 (61+90) очко в 162 встречах.

Wow. I am also hearing there is a Panarin/Saad deal in the works. – Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 23 июня 2017 г.