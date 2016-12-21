"Чикаго", несмотря на шайбу Панарина, проиграл "Оттаве"

"Оттава" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержала гостевую победу над "Чикаго" - 4:3. Победная шайба на счету защитника Диона Фанефа. Одну из шайба в составе "Блэкхокс" забросил россиянин Артемий Панарини. Всего на счету нападающего в 35 матчах стало 35 (15+20) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Оттава" - 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Голы: Райан - 7 (Террис), 4:30 - 0:1. ПАНАРИН - 15 (бол., Сибрук, Кейн), 11:17 - 1:1. Брассар - 7 (Уайдмэн, Райан), 27:31 - 1:2. Пайэтт - 4 (Пажо, Смит), 27:41 - 1:3. Мотт - 4 (Хиностроза, Хартман), 32:00 - 2:3. Фанеф - 5 (бол., Террис, Карлссон), 34:22 - 2:4. Паник - 9 (Кейн, Кит), 41:42 - 3:4.

Нереализованный буллит: Крюгер (55:08, Чикаго).

Вратари: Дарлинг (40:53 - 41:42, 57:58) - Кондон.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 26 (9+6+11) - 30 (15+11+4).

Наши: Панарин (23:25/1/-1) - -.

21 декабря. Чикаго. United Center.