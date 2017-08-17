"Чикаго" не вел переговоров с Бутчером и Керфутом

Руководство "Чикаго" не вступало в переговоры с защитником университета Денвера Уилла Бутчера, а также с нападающим университета Гарварда Алексом Керфутом, утверждает The Athletic. Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в подписании контракта с игроками, но "Блэкхокс" не вели переговоров с хоккеистами.

Отметим, что Бутчер был признан лучшим игроком минувшего сезона в NCAA. 22-летний американец был выбран "Колорадо" в 5-м раунде драфта-2013 под общим 123-м номером. Керфут выбран "Нью-Джерси" в 2012 году в 5-м раунде под общим 150-м номером.