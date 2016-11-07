"Чикаго" нанес поражение "Далласу", Анисимов набрал два очка

"Чикаго" взял верх над "Далласом" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Автором победной шайбы стал форварл "Блэкхокс" Мариан Хосса, признанный первой звездой встречи. Его партнер по команде Артем Анисимов отметился шайбой и результативной передачей. В активе россиянина теперь 17 (8+9) очков в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Даллас" – 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Сегин - 6 (бол., Руссель, Ивз), 15:34 - 0:1. Смит - 1 (мен., Хэмьюс), 28:29 - 0:2. Кейн - 5 (Тэйвз, Сибрук), 30:24 - 1:2. Тэйвз - 3 (Хосса, Кейт), 43:39 - 2:2. АНИСИМОВ - 8 (Тэйвз, Кейт), 44:35 - 3:2. Смит - 2 (Клингберг, Джей. Бенн), 58:40 - 3:3. Хосса - 6 (Сибрук, АНИСИМОВ), 64:31 - 4:3.

Вратари: Дарлинг - Лехтонен (58:18 - 58:40).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (7+14+10+2) - 35 (10+9+12+4).

Наши: Анисимов (20:53/3/+2), Панарин (20:53/3/-1) – -

Чикаго. United Center.