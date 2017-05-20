"Чикаго" может обменять Анисимова

По информации газеты Chicago Tribune, "Чикаго" может обменять российского нападающего Артема Анисимова. Сообщается, что таким образом клуб планирует разгрузить свою зарплатную ведомость. Если сделка состоится, место Анисимова в звене с Артемием Панариным и Патриком Кейном могут занять Ник Шмолц или Таннер Киро.

В минувшем сезоне Артем Анисимов провел в составе "Чикаго" 64 матча и набрал 45 (22+23) очков. Срок его контракта с "Блэкхокс" рассчитан до конца сезона-2020/21.