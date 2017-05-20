"Чикаго" может обменять Анисимова. ХОККЕЙ - НХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:38 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Чикаго" может обменять Анисимова

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По информации газеты Chicago Tribune, "Чикаго" может обменять российского нападающего Артема Анисимова. Сообщается, что таким образом клуб планирует разгрузить свою зарплатную ведомость. Если сделка состоится, место Анисимова в звене с Артемием Панариным и Патриком Кейном могут занять Ник Шмолц или Таннер Киро.

В минувшем сезоне Артем Анисимов провел в составе "Чикаго" 64 матча и набрал 45 (22+23) очков. Срок его контракта с "Блэкхокс" рассчитан до конца сезона-2020/21.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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bezik

Сомнительно. Логичнее Крюгера обменять. Хотя сейчас в Чикаго только Кейн да Кит не рассматриваются для обмена, наверное

12:07

gibson

А почему бы им Тейвза не обменять, вот это действительно разгрузило бы ведомость.

12:05