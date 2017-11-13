"Чикаго" и "Нью-Джерси" забросили 12 шайб на двоих, Вуд оформил первый хет-трик

"Нью-Джерси" в гостях обыграл "Чикаго" со счетом 7:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Дэвилз" эта победа стала второй подряд.

В составе победителей 4 (3+1) очка набрал нападающий Майлс Вуд. Для 22-летнего хоккеиста этот хет-трик стал первым в лиге. Защитник Энди Грин набрал свое 200-е очко в НХЛ, пересек отметку в 400 баллов нападающий Тэйлор Холл.

Форвард "Чикаго" Артем Анисимов отметился голом в этой встрече. Россиянин провел на льду 19 минут, за которые нанес 4 броска по воротам соперника. Теперь на его счету 8 (6+2) очков в 18 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Нью-Джерси" – 5:7 (4:2, 1:4, 0:1)

Грин набрал 200-е очко в НХЛ. Видео //

Тэйлор Холл набрал 400 очков в НХЛ. Видео