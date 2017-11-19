"Чикаго" и "Бостон" сыграют в 11-й "Зимней классике" в 2019 году

НХЛ на своем официальном сайте объявила команды, которые примут участие в матчах "Зимней классики" в 2019 году. 1 января на льду Notre Dame Stadium в Индиане встретятся "Чикаго" и "Бостон".
Стадион вмещает более 80 тысяч зрителей. Напомним, что "Блэкхокс" уже четыре раза принимали участие в играх на открытом воздухе, а "Бостон" – три раза. Напомним, что рекордной по посещаемости стала "Классика" 2014 года между "Торонто" и "Детройтом" (2:1). Тогда игру на "Мичиган Стэдиум" посетили 105491 человек.
В 2018 году в Нью-Йорке сыграют "Рейнджерс" и "Баффало".
- Чикаго Блэкхокс
- Бостон Брюинз
- Детройт Ред Уингз
- Торонто Мэйпл Ливз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
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