"Чикаго" и "Бостон" сыграют в 11-й "Зимней классике" в 2019 году

НХЛ на своем официальном сайте объявила команды, которые примут участие в матчах "Зимней классики" в 2019 году. 1 января на льду Notre Dame Stadium в Индиане встретятся "Чикаго" и "Бостон".

Стадион вмещает более 80 тысяч зрителей. Напомним, что "Блэкхокс" уже четыре раза принимали участие в играх на открытом воздухе, а "Бостон" – три раза. Напомним, что рекордной по посещаемости стала "Классика" 2014 года между "Торонто" и "Детройтом" (2:1). Тогда игру на "Мичиган Стэдиум" посетили 105491 человек.

В 2018 году в Нью-Йорке сыграют "Рейнджерс" и "Баффало".