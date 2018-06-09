"Чикаго" хочет выменять у "Каролины" Фолка и Дарлинга

По информации The Athletic, "Чикаго" ведет переговоры с "Каролиной" по обмену защитника Джастина Фолка и голкипера Скотта Дарлинга. Отметим, что последний уже играл за "Блэкхокс" в качестве бэкапа, однако так и не смог стать первым номером в команде.

В минувшем сезоне он провел 43 матча, отражая 88,9 процентов бросков по своим воротам. Его контракт с зарплатой в 4,15 миллиона долларов рассчитан до 2021 года. 26-летний Фолк в прошлом сезоне набрал 31 (8+23) очко в 76 матчах при показателе полезности "-26".