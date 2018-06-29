"Чикаго" хочет обменять контракт Хоссы

"Чикаго" хочет обменять контракт нападающего Мариана Хоссы, чтобы освободить место в платежной ведомости, информирует TSN.

39-летний словак пропустил сезон-2017/18 из-за заболевания кожи, которое стало следствием аллергии на хоккейную экипировку. Хосса в результате завершил карьеру, хотя по контракту у него оставалось еще три года с кэпхитом 5,25 миллионов долларов. Реальная зарплата нападающего за каждый сезон должна составлять 1 миллион.

Контракт Хоссы могут взять клубы, которым надо будет подниматься выше пола зарплат. Всего в НХЛ нападающий провел 1309 матчей, набрав 1134 (525+609) очка. Словацкий форвард является обладателем трех Кубков Стэнли.