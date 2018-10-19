"Чикаго" дома проиграл "Аризоне"

"Аризона" на выезде обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койотс" прервал серию из двух поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Аризона" – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Круз – 1 (Келлер, Истерли), 11:43 – 0:1. Густафссон – 1 (Тэйвз, Дебринкэт), 26:34 – 1:1. Хиностроза – 1 (Экман-Ларссон, Димерс), 28:37 – 1:2. Келлер – 1, 54:22 – 1:3. Хиностроза – 2 (п.в., Казинс, Коннотон), 57:40 – 1:4.

Вратари: Кроуфорд (54:49 – 57:40) – Раанта.

Штраф: 2 – 6.

Броски: 34 (13+9+12) – 31 (12+10+9).

Наши: Анисимов (13.28/0/-3) – -.

19 октября. Чикаго. United Center.