"Чикаго" Анисимова уступил "Далласу" Радулова

"Чикаго" на своем льду проиграл "Далласу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). Шайбой в составе хозяев отметился россиянин Артем Анисимов, а за гостей голевую передачу сделал Александр Радулов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Даллас" - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Тэйвз - 15 (Сибрук), 9:07 - 1:0. Сегин - 27 (РАДУЛОВ, Хэмьюс), 25:44 - 1:1. Джонс - 7 (Эли, Факса), 26:43 - 1:2. АНИСИМОВ - 14 (бол., Сибрук, Хиностроза), 32:48 - 2:2. Питлик - 10 (Клингберг), 39:55 - 2:3. Сегин - 28 (п.в., Патерин), 59:02 - 2:4.

Вратари: Форсберг (57:51 - 59:02, 59:27) - Бишоп.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 39 (12+17+10) - 30 (14+9+7).

Наши: Анисимов (19:04/2/-2) - Радулов (16:35/2/0).

9 февраля. Чикаго. United Center.