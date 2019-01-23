Чиарелли отправлен в отставку с поста генерального менеджера "Эдмонтона"

"Эдмонтон" уволил своего генерального менеджера Питера Чиарелли, сообщает Sportsnet.

Чиарелли работал на этой должности с 25 апреля 2015 года. За время его правления "нефтяники" дважды не смогли пробиться в плей-офф, а в сезоне-2016/17, под руководством главного тренера Тодда Маклеллана, они смогли дойти до полуфинала Западной конференции, где проиграли "Анахайму" (3-4). Сейчас "Эдмонтон" занимает 12-е место на Западе, имея в своем активе 49 очков

До "Эдмонтона" управленец работал в "Бостоне". С "мишками" он добился победы в Кубке Стэнли-2011.