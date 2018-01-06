Четыре очка Тарасенко и Барбашева не помогли "Сент-Луису" обыграть "Филадельфию"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" одержала победу над "Сент-Луисом" – 6:3. В составе "Блюз" заброшенными шайбами Пол Штястны и Колтон Парэйко, а также российский нападающий Иван Барбашев, набравший два (1+1) очка.

Его соотечественник Владимир Тарасенко, который провел на льду 20 минут, также набрал два балла (0+2) и был признан второй звездой этого матча. Российский защитник "летчиков" Иван Проворов отыграл 24 минуты и набрал одно очко (0+1).

"Блюзмены" прервали победную серию, которая составляла три игры подряд. В свою очередь "Флайерз" выиграл вторую встречу к ряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Сент-Луис" – 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Голы: Лотон – 7, 2:15 – 1:0. Жиру – 14 (ПРОВОРОВ), 6:42 – 2:0. Уил – 5 (Ворачек), 28:32 – 3:0. Кутюрье – 20 (Жиру, Конекны), 31:45 – 4:0. БАРБАШЕВ – 1 (Штястны, ТАРАСЕНКО), 34:56 – 4:1. Штястны – 9 (ТАРАСЕНКО, БАРБАШЕВ), 40:12 – 4:2. Симмондс – 14 (бол., Гостисбеер, Жиру), 51:18 – 5:2. Парэйко – 4 (Эдмундсон, Стин), 55:29 – 5:3. Кутюрье – 21 (п.в., Макдональд), 59:45 – 6:3.

Вратари: Эллиотт – Аллен (54:36 – 55:29, 57:13 – 59:45).

Штраф: 2 – 8.

Броски: 39 (16+13+10) – 31 (7+9+15).

Наши: Проворов (24:31/3/2) – Барбашев (12:55/3/1), Тарасенко (20:11/2/2).

6 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Турнирная таблица – здесь