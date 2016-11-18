Четыре очка Брауна позволили "Торонто" взять верх над "Флоридой"

"Торонто" нанес поражение "Флориде" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1. В составе "Мэпл Ливз" дублем и двумя результативными передачами отметился форвард Коннор Браун, признанный первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Флорида" – 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)

Голы: Браун – 2 (Рилли, Кадри), 5:55 – 1:0. Экблад – 4 (Маккан, Мальгин), 10:21 – 1:1. Браун – 3 (Комаров), 15:36 – 2:1. Марнер – 7 (ван Римсдайк), 17:03 – 3:1. Комаров – 3 (Браун, Кадри), 27:45 – 4:1. ван Римсдайк – 8, 38:53 – 5:1. Гардинер – 3 (Браун), 57:05 – 6:1.

Вратари: Андерсен – Реймер.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 30 (10+12+8) – 27 (7+9+11).

Наши: Зайцев (22:25/1/+2), Сошников (8:31/1/0) – -.

Торонто. Air Canada Centre.

"Оттава" – "Нэшвилл" – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Голы: Сиссонс – 2 (Уотсон, Экхольм), 2:14 – 0:1. Брассар – 2 (бол., Уайдмэн, Стоун), 8:36 – 1:1. Эллис – 3 (Рибейро, Форсберг), 15:34 – 1:2. Оберг – 1 (Фишер, Уилсон), 37:10 – 1:3. Нил – 8 (Суббан, Джохансен), 50:22 – 1:4. Рибейро – 2 (Суббан, К. Смит), 54:36 – 1:5.

Вратари: Кондон – Ринне.

Штраф: 14 – 18.

Броски: 31 (7+14+10) – 40 (17+17+6).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).