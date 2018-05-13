Черри - о хоккеистах "Тампы": "Так выходить на матч - это уму непостижимо"

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри после поражения "Тампы" от "Вашингтона" (2:4) в первом матче финальной серии (0-1) Восточной конференции Кубка Стэнли заявил, что игрокам "Молний" должно быть стыдно за такой хоккей. По его словам, проводить матч таким образом уму непостижимо.

– Игрокам "Тампы" должны стыдиться, – цитирует Sportsnet Черри. – Я говорю о "Тампе" как о финалисте. Игрокам должно быть стыдно за себя. Так выходить на матч – это уму непостижимо. Два броска за первый период, это просто смех. Овечкин сейчас играет с максимальным настроем. Он не хочет снова проиграть. То же касается и Холтби. Они собираются сделать все, чтобы против "Вашингтона" было максимально тяжело играть.

Следующий матч серии "Тампы" с "Вашингтоном" состоится 14 мая, начало – в 3.00 по московскому времени.