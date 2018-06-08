Чемпионский парад "Вашингтона" пройдет 12 июня

"Вашингтон" на официальном сайте сообщил, что парад, посвященный завоеванию командой первого в истории Кубка Стэнли, пройдет 12 июня. "Кэпиталз" в ночь на 8 июня выиграли финальную серию плей-офф НХЛ у "Вегаса" (4-1 в серии).

Торжественное шествие начнется в 11.00 утра по вашингтонскому времени (18.00 по Москве).

Обладателями главного трофея в североамериканском хоккее стали три россиянина - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Первый из них получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли-2017/18 - "Конн Смайт Трофи", а также стал лучшим снайпером этого розыгрыша плей-офф (15 шайб). В споре бомбардиров он уступил первую строчку Кузнецову - 27 (15+12) очков против 32-х (12+20).

On Tuesday, June 12th, 2018, the Washington Capitals will celebrate winning the 2018 #StanleyCup Championship with a parade in downtown Washington, D,C. #ALLCAPS https://t.co/T40j9y3MWg – Washington Capitals (@Capitals) 8 июня 2018 г.

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