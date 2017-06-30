Чемпион UFC: "Емельяненко в Pride мог принимать допинг"

Чемпион UFC Майкл Биспинг отметил, что Федор Емельяненко мог употреблять допинг, когда выступал в Pride. По его словам, при переходе в американские версии ММА результаты спортсмена ухудшились из-за того, что там существует система антидопинговых проверок.

- Причина очень проста - стероиды, - приводит MMA Mania слова Биспинга. - Из-за них проигрывают бойцы, которые пришли из Pride. Там их прием поощряется. Там не было никакого допинг-контроля из-за того, чтобы повысить популярность турнира.

В США парней стали проверять, и они прекратили принимать допинг. Я не говорю, что Федор точно их принимал. Но все указывает именно на это. Он не слишком хорошо выступает в США каждый раз.