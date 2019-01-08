Чехович стал лучшим игроком декабря в лиге QMJHL. Брагин не взял его на МЧМ из-за травмы

Форвард "Байе-Комо" Иван Чехович, который выступает в команде из главной юниорской лиги Квебека (Канада), был признан лучшим нападающим декабря, сообщает официальный сайт QMJHL.

20-летний россиянин набрал 20 очков (10+10) в восьми играх. Также он возглавляет снайперскую и бомбардирскую гонки, набрав 68 очков (32+36).

"Сан-Хосе" выбрал Чеховича на драфте 2017 года под общим 212 номером. На счету Ивана 6 матчей в АХЛ, в которых он набрал 9 очков (3+6).

Ранее хоккеист был вызван в молодежную сборную России для участия в чемпионате мира, но тренерский штаб принял решение не включать хоккеиста в заявку. Официально сообщалось, что он был отцеплен от команды из-за травмы. Россияне заняли третье место на МЧМ-2019.

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