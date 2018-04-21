Чехович подписал контракт с "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" на официальном сайте объявил о подписании контракта начального уровня с российским нападающим Иваном Чеховичем. Соглашение начнет действовать со следующего сезона. В этом сезоне в 6 матчах АХЛ за фарм-клуб "Шаркс" он забросил 3 шайбы и сделал 6 голевых передач.

"Горд подписать мой первый контракт с "Сан-Хосе". Хочу сказать спасибо моей семье, тренерам, товарищам по команде и всем, кто помогал мне", - написал в Инстаграме Чехович.