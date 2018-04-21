Чехович подписал контракт с "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" на официальном сайте объявил о подписании контракта начального уровня с российским нападающим Иваном Чеховичем. Соглашение начнет действовать со следующего сезона. В этом сезоне в 6 матчах АХЛ за фарм-клуб "Шаркс" он забросил 3 шайбы и сделал 6 голевых передач.
"Горд подписать мой первый контракт с "Сан-Хосе". Хочу сказать спасибо моей семье, тренерам, товарищам по команде и всем, кто помогал мне", - написал в Инстаграме Чехович.
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Парню дали шанс, он им воспользовался. Не часто 200-м номерам драфта легко добраться до первого контракта в столь молодом возрасте. Набрал в молодежке 60 очей в 60 матчах - заключили пробный безденежный контракт с Барракудами на 6 игр. И за эти 6 матчей набрал 9 очков. Посмотрим, как тренировочный лагерь пройдет, может претендовать на место в 3-4 тройке основы в будущем году. И даже если нет, будет первым на подмену - а парень терпеть и работать умеет.
09:14