Чарльз Баркли: "Плей-офф НХЛ – лучшее, что может быть в спорте"

Экс-игрок "Филадельфии", "Финикса" и "Хьюстона" Чарльз Баркли рассказал о том, почему плей-офф в НХЛ ему нравится больше, чем в НБА. Он отметил, что в хоккее уровень конкуренции намного выше, чем в баскетболе.

– Тут может случиться все что угодно, – приводит официальный сайт НХЛ слова Баркли. – Про НБА такое не скажешь. В баскетболе уровень конкуренции в матчах невысок, пока дело не дойдет до поздних стадий плей-офф. А в НХЛ все по-другому. Я начал следить за хоккеем в 1984-м. Эрик Линдрос, Рон Хекстолл... Рон Хекстолл – мой любимый игрок. Так что я стал хоккейным болельщиком, когда попал в Филадельфию. Считаю, что плей-офф НХЛ – лучшее, что может быть в спорте.

Мне нравятся парни, которые дерутся. Мне не нравятся игроки, которые пассивно себя ведут. Когда я играл, то часто злился на парней, которые не могли разозлиться по ходу матча. За 8 лет в Филадельфии я часто ходил на матчи "Флайерс". И было видно, что Рон Хекстолл хочет выигрывать. Это главное, чего можно требовать от игрока.