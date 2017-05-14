Чарльз Баркли: "Болею за ребят, которые не выигрывали Кубок Стэнли: Овечкин, Лундквист, Торнтон"

Экс-игрок "Филадельфии", "Финикса" и "Хьюстона" Чарльз Баркли заявил, что поддерживает всех известных игроков, которым не удалось завоевать Кубок Стэнли. Бывший баскетболист заявил, что не нужно винить форварда "Вашингтона" Александра Овечкина в неудачах команды. Напомним, что "Кэпиталз" проиграл в полуфинале конференции "Питтсбургу" (3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка.

– Я болею за тех ребят, которые не смогли выиграть Кубок Стэнли, – цитирует Баркли сайт НХЛ. – Ведь я тоже не становился чемпионом. Поэтому поддерживаю Овечкина, Лундквиста, Торнтона. Он вообще играл с порванными связками. Овечкин? Это величайший игрок, я не доходил до такого уровня. И самое интересное, что во всех бедах видят известных игроков. А про других никто не вспоминает.

Овечкин не выигрывал Кубок Стэнли, да. Но никто не говорит про Оши, Кузнецова или Шаттенкирка. Последние недели все только и говорили, а выйдет ли Овечкин в финал конференции? Ну он ведь не один в команде!