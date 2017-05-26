Бывший защитник "Сочи" считает, что благодаря ему "Питтсбург" вышел в финал Кубка Стэнли

Защитник Райан Уитни считает, что в выходе "Питтсбурга" в финал Кубка Стэнли есть и его заслуга. В 2009 году он был обменен "Питтсбургом" в "Анахайм" на Криса Куница. Последний в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли против "Оттавы" забросил за "Пингвинз" во втором овертайме победную шайбу. Напомним, что 34-летний Уитни также выступал за "Сочи" и явялется серебряным призером Олимпиады в Ванкувере в составе сборной США.

– Куниц! Как "Пингвины" получили этого парня?, – написал Уитни в Твиттере.

Напомним, что в финале плей-офф "Питтсбург" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.