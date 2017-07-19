Бывший тренер Ягра: "Многие хоккеисты работают больше, чем Яромир"

Бывший тренер Яромира Ягра Мариан Йелинек отметил, что отношение чеха к тренировкам переоценено. Он также добавил, что многие хоккеисты работают больше Ягра.

Напомним, что 45-летний хоккеист играет в североамериканской лиге с 1990 года. За это время нападающий провел 1711 встреч и набрал 1914 (765+1149) очков. На данный момент он самый возрастной хоккеист НХЛ.

– Прекрасное отношение Ягра к тренировкам переоценено, – приводит iSport слова Йелинека. – Конечно, несколько раз у нас были вечерние тренировки, когда мы работали вместе. Пару раз он будил меня в час ночи, и мы шли тренироваться. Возможно, это было потому, что он чувствовал, что утренние тренировки вредят. Многие говорят, что Ярдо так хорош из-за того, что чрезвычайно много тренируется. Я думаю, что многие хоккеисты работают больше него.