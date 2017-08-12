Бывший тренер "Вашингтона", "Детройта" и "Оттавы" умер в 74 года от рака

Известный американский тренер Брайан Мюррей ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщает официальный сайт НХЛ. Причиной стал рак. С 1981 по 2008 год он работал главным тренером в НХЛ, возглавляя "Вашингтон", "Детройт", "Флориду", "Анахайм" и "Оттаву". Лучшим его результатом стал выход с "Сенаторз" в финал Кубка Стэнли в сезоне-2006/07. В общей сложности под его руководством команды провели 1239 матчей в регулярке. Впоследствии он работал в "Оттаве" генеральным менеджером, оставив должность в 2016 году.

- Брайан был одним из величайших людей, которых знал хоккей, - сказал владелец "Сенаторз" Юджин Мельник. - Он также был отличным отцом, наставником и учителем. Мы выражаем искренние соболезнования его жене, дочерям и всей остальной семье.