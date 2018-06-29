Бывший сменщик Варламова может перейти в "Детройт"

"Детройт" заинтересован в приглашении бывшего вратаря "Колорадо" Джонатана Бернье, сообщает MLive. Ранее "Ред Уингз" рассчитывали пригласить экс-голкипера "Баффало" Робина Ленера. Ожидается, что Бернье будет предложен трехлетний контракт.

Напомним, что 30-летний хоккеист был сменщиком Семена Варламова в "Эвеланш", однако покинул клуб после перехода Павла Францоуза и Филиппа Грубауэра. В прошлом сезоне Бернье провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,85.