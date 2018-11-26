Бывший форвард "Монреаля" Плеканец перешел в чешский клуб

Нападающий Томаш Плеканец перешел в чешскую команду "Комета", сообщает Твиттер команды. Ранее "Монреаль" выставил 36-летнего форварда на драфт отказов и решил расстаться с ним.
В текущем сезоне Плеканец сыграл в трех играх в рамках регулярного чемпионата НХЛ и забросил одну шайбу.
В прошлом сезоне 36-летний нападающий провел 76 матчей, в которых набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности "+3".
Напомним, что ранее Плеканец 17 лет выступал за "Монреаль".
💪 Komeťácká rodina se rozrostla o nového člena. Na střídavý start přichází Tomáš #Plekanec - https://t.co/paKJNP5Xg7 #vitejvbrne14 #kometajerodina #kometa #TELH 🏒🥅 pic.twitter.com/lDjkCIDLdG– HC Kometa Brno (@HCKometa) 26 ноября 2018 г.
Загрузка...