12:55 | Хоккей — НХЛ

Бывшая жена Радулова ждет ребенка от сотрудника ФСБ

Дарья ДМИТРИЕВА и Александр РАДУЛОВ. Дарья Дмитриева и Александр Радулов. Фото instagram.com/ratundalova/
Дарья ДМИТРИЕВА и Александр РАДУЛОВ.

Бывшая жена нападающего "Далласа" Александра Радулова и известная гимнастка Дарья Дмитриева закрутила роман с сотрудником ФСБ – 30-летним Игорем Семченко, утверждает super.ru. Отмечается, что новый возлюбленный Дмитриевой женат на девушке по имени Валерия, которая родила ему двоих сыновей. При этом вскоре Семченко снова станет отцом: Дмитриева находится на начальном сроке беременности.

– Он еще не развелся, но давно не живет с женой. Скоро мы съедемся и поженимся, – отметила Дмитриева.

Молодые люди начали встречаться год назад. С сотрудником ФСБ гимнастку познакомила подруга. По словам Дмитриевой, Игорь пришел ей на помощь в одном деле, и с тех пор они неразлучны.

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http://super.ru/a/byvshaya_zhena_khokkeista_radulova_beremenna_ot_zhenatogo_sotrudnika_fsb/

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