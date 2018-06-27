Бывшая жена Радулова ждет ребенка от сотрудника ФСБ

Бывшая жена нападающего "Далласа" Александра Радулова и известная гимнастка Дарья Дмитриева закрутила роман с сотрудником ФСБ – 30-летним Игорем Семченко, утверждает super.ru. Отмечается, что новый возлюбленный Дмитриевой женат на девушке по имени Валерия, которая родила ему двоих сыновей. При этом вскоре Семченко снова станет отцом: Дмитриева находится на начальном сроке беременности.

– Он еще не развелся, но давно не живет с женой. Скоро мы съедемся и поженимся, – отметила Дмитриева.



Молодые люди начали встречаться год назад. С сотрудником ФСБ гимнастку познакомила подруга. По словам Дмитриевой, Игорь пришел ей на помощь в одном деле, и с тех пор они неразлучны.