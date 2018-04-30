Был ли гол? "Питтсбургу" не засчитали шайбу в матче с "Вашингтоном". Видео

В матче "Вашингтон" - "Питтсбург" произошел спорный эпизод у ворот "Кэпиталз". Патрик Хернквист после передачи Сидни Кросби отправил шайбу в ворота, но голкипер хозяев Брэден Холтби успел ее зацепить. Шайба оказалась на линии ворот.
Игроки "Питтсбурга" сигнализировали о взятии ворот, но судьи после просмотра эпизода шайбу не засчитали.
A closer look.– Pittsburgh Penguins (@penguins) 29 апреля 2018 г.
No goal.
10:57 left and the Penguins trail 3-1. pic.twitter.com/FKgotwGGVN
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Спартач и че?
Разве из вратарской можно забивать? тогда почему просто спиной не въезжать туда сбивая нафик вратаря, а потом закатывать в пустые или вообще выталкнуть вратаря из вратарской владея шайбой.
01:46
.BattleFish.
Гол был, че вы чушь несете, позоритесь только!)))
01:33
hockeydad
Был!
01:22
Adios Amigos R...
Как говорят в футболе - на усмотрение судьи...
01:21
Neil
Да пусть сначала видеоповтор из-за ворот с Олимпиады в Солт лейк сити найдут в матче США-Россия, потом буду голову ломать) Вообщем фиолетово, ракурса сверху нэту)
01:18
mikha1
Гол вполне возможно что был, но это разговоры в пользу бедных. Если сильнее, не засчитали эту -забейте еще.
01:18
Упёртый русский
Ракурса, на котором 100 процентов видно, что гол - нет. Потому - гола не было...
01:17
Весёлый©
mitchelll ___ Если нет документального подтверждения пересечения линии ворот, то, предположу, шайбы не было.
01:17
Монте-Кристо (Мститель) .
Шайба краешком касалась линии ворот. Но главное другое, если нет четкой уверенности, что гол был, его нельзя засчитывать. А там уверенности не было. А кроме того, там еще и положение вне игры было. И это 100%. Хотя Кузнецов, конечно, сыграл безобразно. Причем это у него хроническая болезнь. Он и в регулярке часто терял шайбу при выходе из своей зоны. Что несколько раз приводило к голам в ворота столичных. Я об этом по ходу сезона много писал.
01:16
bezik
да и к тому же причём тут судьи? это ж не они решали, а спец. люди в Торонто (вроде). Судейство не очень понравилось, пару откровенных фолов ПП пропустили, но и Уилсону можно было 5, плечом в голову играл, на мой взгляд. Да вообще ВК топчет ПП в начале, а потом начинается выживание сплошное. Почему Пингвины с самого начала так не давят, как будто фору дают
01:15
Весёлый©
Обкома нет?
01:15
bezik
mitchelll. возможно это просто лёд от коньков, лежащий на красной линии плюс под таким углом всегда может быть обман зрения, если смотришь волейбол, то в курсе. часто 100% аут по картинке при просмотре касается краем линии. Тут такое тоже возможно, а на виде сверху никаких доказательств не видно
01:12
Паснаход
Показали же однозначный стоп-кадр. Шайба за линией ворот. Но засчитывать не надо было).
01:08
mitchelll
Подтвердить невозможно? На стопе чётко видно, что шайба за линией полностью. И комментатор несколько раз повторил во время видеоповтора, что он видит белый лёд между линией ворот и шайбой. Гол однозначно был. Судьи не правы.
01:07
fireman32
Конечно был.
01:05
.BattleFish.
Гол был, но какая разница если в прошлой встрече Пенс отскочили!
01:05
Bossonn
нет
01:05
Bossonn
нет не было
01:04
bezik
Да кто ж его знает, но похоже что заползла, но подтвердить невозможно. Бостону и более явную не засчитали в своё время
01:03
емен
гол был !
01:02