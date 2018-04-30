Был ли гол? "Питтсбургу" не засчитали шайбу в матче с "Вашингтоном". Видео

В матче "Вашингтон" - "Питтсбург" произошел спорный эпизод у ворот "Кэпиталз". Патрик Хернквист после передачи Сидни Кросби отправил шайбу в ворота, но голкипер хозяев Брэден Холтби успел ее зацепить. Шайба оказалась на линии ворот.

Игроки "Питтсбурга" сигнализировали о взятии ворот, но судьи после просмотра эпизода шайбу не засчитали.