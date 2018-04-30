00:40 | Хоккей — НХЛ

Был ли гол? "Питтсбургу" не засчитали шайбу в матче с "Вашингтоном". Видео

20

В матче "Вашингтон" - "Питтсбург" произошел спорный эпизод у ворот "Кэпиталз". Патрик Хернквист после передачи Сидни Кросби отправил шайбу в ворота, но голкипер хозяев Брэден Холтби успел ее зацепить. Шайба оказалась на линии ворот. 

Игроки "Питтсбурга" сигнализировали о взятии ворот, но судьи после просмотра эпизода шайбу не засчитали.

20
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
Войти, чтобы оставить комментарий

Спартач и че?

Разве из вратарской можно забивать? тогда почему просто спиной не въезжать туда сбивая нафик вратаря, а потом закатывать в пустые или вообще выталкнуть вратаря из вратарской владея шайбой.

01:46

.BattleFish.

Гол был, че вы чушь несете, позоритесь только!)))

01:33

hockeydad

Был!

01:22

Adios Amigos R...

Как говорят в футболе - на усмотрение судьи...

01:21

Neil

Да пусть сначала видеоповтор из-за ворот с Олимпиады в Солт лейк сити найдут в матче США-Россия, потом буду голову ломать) Вообщем фиолетово, ракурса сверху нэту)

01:18

mikha1

Гол вполне возможно что был, но это разговоры в пользу бедных. Если сильнее, не засчитали эту -забейте еще.

01:18

Упёртый русский

Ракурса, на котором 100 процентов видно, что гол - нет. Потому - гола не было...

01:17

Весёлый©

mitchelll ___ Если нет документального подтверждения пересечения линии ворот, то, предположу, шайбы не было.

01:17

Монте-Кристо (Мститель) .

Шайба краешком касалась линии ворот. Но главное другое, если нет четкой уверенности, что гол был, его нельзя засчитывать. А там уверенности не было. А кроме того, там еще и положение вне игры было. И это 100%. Хотя Кузнецов, конечно, сыграл безобразно. Причем это у него хроническая болезнь. Он и в регулярке часто терял шайбу при выходе из своей зоны. Что несколько раз приводило к голам в ворота столичных. Я об этом по ходу сезона много писал.

01:16

bezik

да и к тому же причём тут судьи? это ж не они решали, а спец. люди в Торонто (вроде). Судейство не очень понравилось, пару откровенных фолов ПП пропустили, но и Уилсону можно было 5, плечом в голову играл, на мой взгляд. Да вообще ВК топчет ПП в начале, а потом начинается выживание сплошное. Почему Пингвины с самого начала так не давят, как будто фору дают

01:15

Весёлый©

Обкома нет?

01:15

bezik

mitchelll. возможно это просто лёд от коньков, лежащий на красной линии плюс под таким углом всегда может быть обман зрения, если смотришь волейбол, то в курсе. часто 100% аут по картинке при просмотре касается краем линии. Тут такое тоже возможно, а на виде сверху никаких доказательств не видно

01:12

Паснаход

Показали же однозначный стоп-кадр. Шайба за линией ворот. Но засчитывать не надо было).

01:08

mitchelll

Подтвердить невозможно? На стопе чётко видно, что шайба за линией полностью. И комментатор несколько раз повторил во время видеоповтора, что он видит белый лёд между линией ворот и шайбой. Гол однозначно был. Судьи не правы.

01:07

fireman32

Конечно был.

01:05

.BattleFish.

Гол был, но какая разница если в прошлой встрече Пенс отскочили!

01:05

Bossonn

нет

01:05

Bossonn

нет не было

01:04

bezik

Да кто ж его знает, но похоже что заползла, но подтвердить невозможно. Бостону и более явную не засчитали в своё время

01:03

емен

гол был !

01:02

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!