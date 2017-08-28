Бутчер подписал контракт с "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" объявил о подписании контракта с защитником Уиллом Бутчером, выступавшем ранее за университет Денвера. Как сообщает пресс-служба клуба, с 22-летним игроком был заключен двухлетний контракт начального уровня с зарплатой 925 тысяч долларов.
В прошлом сезоне он был капитаном своей команды, с который выиграл NCAA, а также был признан лучшим игроком турнира с 37 (7+30) очками в 43 матчах.
Напомним, Бутчер был выбран "Колорадо" на драфте в 2013 году под 123 номером, но отказался подписывать контракт с "Эвеланш" и вышел на рынок свободных агентов.
BREAKING: The #NJDevils have agreed to terms on a two-year entry-level deal with @WillButcher4. https://t.co/J9WpAu9rvV pic.twitter.com/gkMqOzpL8U– New Jersey Devils (@NJDevils) 27 августа 2017 г.
Материалы других СМИ