Бутчер подписал контракт с "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" объявил о подписании контракта с защитником Уиллом Бутчером, выступавшем ранее за университет Денвера. Как сообщает пресс-служба клуба, с 22-летним игроком был заключен двухлетний контракт начального уровня с зарплатой 925 тысяч долларов.

В прошлом сезоне он был капитаном своей команды, с который выиграл NCAA, а также был признан лучшим игроком турнира с 37 (7+30) очками в 43 матчах.

Напомним, Бутчер был выбран "Колорадо" на драфте в 2013 году под 123 номером, но отказался подписывать контракт с "Эвеланш" и вышел на рынок свободных агентов.