Бурмистров пока не присоединился к "Аризоне" из-за проблем с визой

Нападающий Александр Бурмистров пока не присоединился к "Аризоне" из-за проблем с американской визой, информирует AZSports. Сообщается, что 25-летний россиянин находится в Ванкувере. Участие форварда в предстоящих домашних матчах регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (в пятницу 13-го) и "Анахайма" (в субботу 14-го) под вопросом.

Напомним, что "Аризона" забрала Бурмистрова с драфта отказов еще 2 января – девять дней назад. Ранее нападающий выступал за "Виннипег". В текущем сезоне Бурмистров провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 2 передачи при показателе полезности "-6". В общей сложности на счету Бурмистрова в лиге 298 игр и 81 (30+51) очко.