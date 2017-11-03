Буре и Михайлов поддержали движение Putin Team

Член Зала хоккейной слав НХЛ Павел Буре, а также легендарный отечественный хоккеист Борис Михайлов поддержали инициативу капитана "Вашингтона" Александра Овечкина создать за рубежом общественное движение в поддержку Президента России Владимира Путина.

Ранее нападающий "Кэпиталз" объявил о создании общественного движения Putin Team – "Команда Путина". Форвард подчеркнул, что их целью будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

"Естественно, что Путин не просто надежный, он – супер надежный партнер по команде. Я имел честь играть с ним в одной тройке и убедился, что он – надежный партнер", – приводит НСН слова Буре.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов сообщил о том, что готов поддержать движение, если получит приглашение от Александра Овечкина.

"Я всегда за Президента Путина, поддерживаю его линию. И движение поддержу, и пойду вместе с ним, буду и голосовать за Путина. Если меня Александр пригласит, то я буду участвовать", – сказал Михайлов.