Бураковски пропустит остаток серии "Вашингтон" - "Коламбус"

Форвард "Вашингтона" Андре Бураковски точно пропустит остаток серии 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса" из-за повреждения, информирует Washington Post.

Хоккеисту потребуется операция в связи с травмой верхней части тела. Восстановление после этой процедуры продлится как минимум до 25 апреля, когда может пройти седьмая игра серии. Пока счет в серии 2-2.

Напомним, Бураковски во втором матче серии получил травму верхней части тела. В этом плей-офф он очков не набрал, а в регулярном чемпионате забил 12 голов и сделал 13 передач в 56 встречах.