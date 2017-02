Нападающий "Вашингтона" Андре Бураковски не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (6:3). Форвард был вынужден покинуть лед из-за травмы. Он получил повреждение руки в первом периоде, блокируя бросок защитника "Ред Уингз" Брендана Смита. 22-летний швед будет вынужден пропустить несколько матчей. Ожидается, что его заменит Закари Сэнфорд.

Your browser does not support iframes.