Бун Дженнер: "Панарин - невероятно одаренный и мастеровитый игрок"

Одноклубник российского нападающего "Коламбус Блю Джэкетс" Артемия Панарина Бун Дженнер заявил, что клуб желает сохранить форварда в команде.

- Мы хотим сохранить его, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Дженнера. - Он невероятно одаренный и мастеровитый игрок, и он привносит в нашу команду динамику, которую мы все обожаем.

Ранее в СМИ сообщалось, что Панарин хочет перейти в клуб из большого города и не заинтересован в продлении соглашения с нынешним клубом.Также была информация о том, что форвард может вернуться в "Чикаго".

Контракт Панарина истекает летом 2019 года. Напомним, Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго" перед началом сезона-2017/18. В первом сезоне за "Блю Джэкетс" он принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, набрав 82 (27+55) очка. В 6 играх плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов за результативность.