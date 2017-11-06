Буллит Ткачака принес "Калгари" победу над "Нью-Джерси"

"Калгари" в серии буллитов обыграл "Нью-Джерси" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Флэймз" эта победа стала третьей кряду, "Дьяволы" не могут победить уже две встречи подряд.

Двумя голевыми передачами в этой встрече отметился первый номер драфта-2017 Нико Хишир. В составе победителей по 2 очка набрали Шон Монахэн (1+1), Михаэл Фролик (1+1), Майкл Ферланд (1+1) и Джонни Годро (0+2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Нью-Джерси" – 5:4 Б (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Холл – 5 (Хишир), 1:34 – 0:1. Фролик – 2 (мен., Баклунд), 11:07 – 1:1. Лавджой – 1 (Хишир, Хэйс), 21:56 – 1:2. Стоун – 1 (Верстиг, Фролик), 31:11 – 2:2. Монахэн – 8 (Ферланд, Годро), 32:27 – 3:2. Гиббонс – 7, 32:37 – 3:3. Ферланд – 4 (Годро, Монахэн), 46:54 – 4:3. Грин – 1 (Братт, Лавджой), 51:11 – 4:4.

Нереализованные буллиты: Ферланд (13:15, "Калгари"), Вуд (53:54, "Нью-Джерси").

Победный буллит: Ткачак.

Вратари: Смит – Кинкейд.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 34 (9+14+9+2) – 30 (16+7+5+2).

6 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.