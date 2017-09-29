Буллит Панарина принес "Коламбусу" победу над "Нэшвиллом"

"Коламбус" по буллитам выиграл у "Нэшвилла" в предсезонном матче НХЛ. Автором победного буллитам стал российский форвард Артемий Панарин, отыгравший 22 с половиной минуты и сделавший две голевые передачи. Ворота "Блю Джэкетс" защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 21 бросок по воротам.

Российский нападающий "Нэшвилла" Владислав Каменев отыграл 17 минут, сделал 3 броска по воротам и отметился одной голевой передачей.

НХЛ

Предсезонный матч

"Нэшвилл" - "Коламбус" - 2:3 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0)

Голы: Бьоркстранд - 1 (Фолиньо, Дюбуа), 3:38 - 0:1. Хартнелл - 1 (Арвидссон, Ирвин), 4:04 - 1:1. Фолиньо - 1 (бол., Веннберг, Панарин), 20:30 - 1:2. Веренски - 1 (Панарин, Веннберг), 35:18 - 1:3. Фиала - 1 (Форсберг, Джохансен), 43:56 - 2:3. Ирвин - 1 (Емелин, Каменев), 54:25 - 3:3.

Победный буллит: Панарин.

Вратари: Ринне - Бобровский.

29 сентября. Нэшвилл. "Бриджстоун-арена".