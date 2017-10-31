Буллит Панарина принес "Коламбусу" победу над "Бостоном"

"Коламбус" обыграл "Бостон" в серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что хозяева льда по ходу встречи вели 3:0. "Медведи" проиграли вторую игру кряду.

Нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин не набрал очков в основное время игры, зато отметился победным буллитом в послематчевой серии. Голкипер Сергей Бобровский отметился голевой передачей. Этот результативный пас стал для вратаря 8-м за всю карьеру в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Бостон" – 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Бобровский сделал 8 голевую передачу в карьере. Видео