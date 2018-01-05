Буллит Ньюджент-Хопкинса помог "Эдмонтону" победить "Анахайм"

"Эдмонтон" в серии буллитов обыграл "Анахайм" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ойлерз" прервали серию поражений из четырех игр кряду, "Утки" завершили удачную серию из трех встреч подряд.

В составе победителей шайбу забросил Крис Расселл, победный буллит на счету Райана Ньюджент-Хопкинса. У гостей отличился Райан Кеслер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Анахайм" – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Расселл - 3 (Макдэвид, Лучич), 31:58 - 1:0. Кеслер - 1 (бол., Сильверберг, Фаулер), 40:18 - 1:1.

Победный буллит: Ньюджент-Хопкинс.

Вратари: Тэлбот - Гибсон.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 34 (13+8+11+2) - 34 (2+15+13+4).

Наши: Слепышев (13:56/1/0) - -.

5 января. Эдмонтон. Rogers Place.