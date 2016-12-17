Буллит Кузнецова принес "Вашингтону" победу над "Каролиной", Овечкин забросил шайбу

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях по буллитам победил "Каролину" – 4:3. Заключительный бросок реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов. На его счету также голевая передача.
Голом отметился его партнер по команде и соотечественник Александр Овечкин. Российский защитник "Столичных" Дмитрий Орлов отдал результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Каролина" - "Вашингтон" - 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Скиннер - 12 (Райан, Раск), 5:46 - 1:0. ОВЕЧКИН - 14 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 26:25 - 1:1. Уильямс - 7 (КУЗНЕЦОВ, Нисканен), 31:13 - 1:2. Фольк - 5 (Ахо, Терявяйнен), 33:31 - 2:2. Терявяйнен - 8 (бол., Ахо, Славин), 40:40 - 3:2. Оши - 10 (ОРЛОВ, Нисканен), 53:56 - 3:3.
Победный буллит: Оши.
Вратари: Уорд - Грубауэр.
Штраф: 4 - 12.
Броски: 30 (9+9+7+5) - 26 (5+9+8+4).
Наши: - - Кузнецов (16:07/2/0), Овечкин (19:41/6/0), Орлов (19:32/0/1).
17 декабря. Роли. PNC Arena.
Монте-Кристо (Мститель) .
Смотрел третий период. Наши смотрелись неплохо. Даже Овечкин. И дело не в том, что в матче гол забил. Просто был активен. У него получались проходы, бросал. Причем моменты создавал сам себе. Но еще Сане до себя прошлогоднего далеко. Каролина играла, пожалуй интереснее. Атаковала острее. То есть даже против средней команды лиги Вашингтон не тянет. Это ему не с Баффало играть. Еще Оши хорош. А вот шведов не видно и не слышно по прежнему. Буллиты Кузнецов и Оши исполнили мастерски. Особенно, Оши. Быстрота рук феноменальная.
06:44