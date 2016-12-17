Буллит Кузнецова принес "Вашингтону" победу над "Каролиной", Овечкин забросил шайбу

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях по буллитам победил "Каролину" – 4:3. Заключительный бросок реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов. На его счету также голевая передача.

Голом отметился его партнер по команде и соотечественник Александр Овечкин. Российский защитник "Столичных" Дмитрий Орлов отдал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Вашингтон" - 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Скиннер - 12 (Райан, Раск), 5:46 - 1:0. ОВЕЧКИН - 14 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 26:25 - 1:1. Уильямс - 7 (КУЗНЕЦОВ, Нисканен), 31:13 - 1:2. Фольк - 5 (Ахо, Терявяйнен), 33:31 - 2:2. Терявяйнен - 8 (бол., Ахо, Славин), 40:40 - 3:2. Оши - 10 (ОРЛОВ, Нисканен), 53:56 - 3:3.

Победный буллит: Оши.

Вратари: Уорд - Грубауэр.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 30 (9+9+7+5) - 26 (5+9+8+4).

Наши: - - Кузнецов (16:07/2/0), Овечкин (19:41/6/0), Орлов (19:32/0/1).

17 декабря. Роли. PNC Arena.