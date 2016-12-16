06:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

Буллит Холланда принес "Аризоне" победу над "Торонто"

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"Аризона" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам обыграла "Торонто" – 3:2 Б. Решающий буллит реализовал нападающий Питер Холланд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто"- "Аризона" - 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мэттьюс - 14 (бол., Нюландер, Гардинер), 19:52 - 1:0. Мартинук - 6 (Врбата, Перлини), 21:10 - 1:1. Экман-Ларссон - 6 (бол., Ридер, Дианджело), 23:24 - 1:2. Марнер - 8 (Полак, Ханвик), 33:56 - 2:2.

Победный буллит: Холланд.

Вратари: Андерсен - Смит.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 46 (21+8+13+4) - 30 (7+8+12+3).

Наши: Зайцев (21:36/2/-1), Сошников (9:25/4/0)

16 декабря. Торонто. Air Canada Centre.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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