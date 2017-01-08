Букмекеры прогнозируют победу "Питтсбурга" в матче с "Тампа-Бэй"

8 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" – "Тампа-Бэй". Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Питтсбург" – "Тампа-Бэй"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитами являются хозяева льда. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,95 – Н 3,85 – П2 3,61

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Питтсбург" – "Тампа-Бэй".

Прямая трансляция матча - в воскресенье, 8 января, на канале "Eurosport 1 Россия".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч "Питтсбурга" и "Тампа-Бэй" на данный момент выглядит так: +29=0-22, 162 – 139.